Auf der Berliner Straße Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall in Hilden

Laut Polizei war kurz nach 16 Uhr ein 41-jähriger Düsseldorfer mit seinem BMW über die Berliner Straße in Richtung Benrather Straße gefahren. Aus bisher nicht geklärter Ursache fuhr der Mann in Höhe der Hausnummer 2 ins Heck eines Opel Zafira, mit dem ein 45-jähriger Hildener unterwegs war. Der Opelfahrer hatte dort hinter weiteren stehenden Autos an einer roten Ampel gewartet. Aufgrund der Wucht des Aufpralls kam es zu einer Art „Kettenreaktion", berichtet die Polizei – so sei der Zafira in einen Smart, der Smart in einen VW Up, und der Up in einen Mazda CX-5 geschoben worden.