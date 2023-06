Kriminalität in Hilden Polizei ermittelt nach zwei Einbrüchen

Nach einem Einbruch in ein Haus an der Wilbergstraße in Hilden hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Vorfall soll sich am vergangenen Samstag zwischen 11 und 13.30 Uhr ereignet haben. Bei dem Einbruch erbeuteten Unbekannte Bargeld, Münzen und Goldschmuck. Wie die Täter in das Haus gelangten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Ebenfalls in Hilden sind am zurückliegenden Wochenende Kriminelle in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Beethovenstraße eingebrochen. Die Tat wurde am Sonntagnachmittag (16.30 Uhr) entdeckt und nach Freitag (10.30 Uhr) begangen. Die Täter hebelten die Tür zur Wohnung auf. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02103 8986410 entgegen.