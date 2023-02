Wasserstoffsiedlung Zu laut: Allianz für Hilden lehnt Bauen An der Karnap ab

Der BUND rate in seinem Gutachten von einer Bebauung ab und forder eine fünf Meter hohe Schallschutzwand, argumentiert Kalversberg. Dies habe zur Folge, dass der Schall nicht direkt auf die Anwohner trifft, sondern einige Meter weiter etwa auf Freiflächen im Bereich der östlichen Bestandsbebauung. Damit würde es in Zukunft an den Stellen lauter, an denen es jetzt leiser ist. „An ein gemütliches Sitzen im Garten ist hier nicht zu denken“ warnt die Allianz. Zudem müssten in Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmern fensterunabhängige Belüftungseinrichtungen angebracht werden, da gesunder Schlaf bei geöffneten Fenstern nicht mehr möglich sei.