Verhandlungen laufen auf Hochtouren Kommt der Großmarkt nach Hilden?

Die Tage des Düsseldorfer Großmarktes an der Ulmenstraße sind gezählt. Ende April scheiterte ein Händler in letzter Instanz vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig mit seinem Antrag, den Großmarkt an seinem seit mehr als 85 Jahren angestammten Platz zu belassen. Die Stadt Düsseldorf hatte die Satzung so geändert, dass zum 31. Dezember 2024 Schluss ist. Und an diesem Punkt kommt Hilden ins Spiel.