Nach Unfall in Hilden : Zeugen verfolgen Unfall-Fahrer bis nach Mettmann

An der A3-Abfahrt Mettmann konnte die Polizei den flüchtigen Solinger aufhalten und kontrollieren. Der Fahrer war betrunken. Foto: dpa/Carsten Rehder

Hilden Ein 47-jähriger Solinger fuhr am Freitag (6.09.2019) gegen 14.30 Uhr mit seinem Fiat auf der Walder Straße in Richtung Hildener Innnenstadt. In Höhe eines Geldinstitutes stieß er mit seinem rechten Außenspiegel gegen die linken Außenspiegel zweier am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos - und fuhr einfach weiter.

