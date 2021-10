Musikprojekt in Hilden : Zauberharfe bringt Erinnerungen zurück

Hilden Musikschule und Seniorenzentren haben ihren Instrumentalkurs „Auf den Flügeln der Musik“ ausgeweitet. Einmal mehr half dabei die Rotary-Stiftung Hilden-Haan.

Durchschnittlich jeweils 17 soziale Initiativen in der Region förderte die Rotary-Stiftung Hilden-Haan eigenen Angaben zufolge in den Jahren 2017 bis 2020. Förderbereiche sind dabei „Kinder und Jugendliche“, „Ältere Menschen“, „Migranten-Integration“ sowie „Umwelt und Artenschutz.“

Das 25 Saiten umfassende Zupfinstrument, das der sogenannten Veeh-Harfe ähnelt, lässt sich schnell ohne Vorkenntnisse erlernen: Dazu kann der Musikschüler ein Notenblatt auf den Resonanzkörper unter die Saiten schieben. Diese schlägt er dann – wie beim „Malen nach Zahlen“ – der Reihe nach an, so dass daraus schließlich eine Melodie entsteht.

„Der Mond ist aufgegangen“, „Wenn ich ein Vöglein wär“ und andere Lieder entlocken die Bewohner auf diese Weise ihrem Instrument – und rufen so Erinnerungen an ihre Kindheit, an glückliche, aber mitunter auch traumatische Momente wach, wie Glaser berichtet: „Musik öffnet die Menschen.“ Auch dementiell veränderten Heimbewohnern gelinge es oft, in der nächsten Stunde wieder an ihre Leistung aus der Vorwoche anzuknüpfen. Auch wer früher öfter musiziert habe, es nun aber aus körperlichen Gründen nicht mehr so leicht schaffe, genieße das einfache Spielen auf dem sanften Instrument.