Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zahl der verstorbenen Corona-Patienten steigt über 600

Der Kreis meldet am Dienstag fünf neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen auf mehr als 600. Die Inzidenz fällt unterdessen leicht. Unser Überblick über die Corona-Lage im Kreis Mettmann.

Fallzahlen Nachweislich mit dem Coronavirus infiziert waren am Dienstag 575 Menschen, 33 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 54 (-4; 1 neu erkrankt, 3 genesen), in Haan 42 (+4; 4 neu erkrankt, 0 genesen), in Heiligenhaus 43 (-4; 1 neu erkrankt, 5 genesen), in Hilden 79 (-5; 6 neu erkrankt, 10 genesen), in Langenfeld 80 (-1; 7 neu erkrankt, 8 genesen), in Mettmann 58 (-5; 0 neu erkrankt, 5 genesen), in Monheim 48 (-2; 3 neu erkrankt, 5 genesen), in Ratingen 52 (-6; 2 neu erkrankt, 8 genesen), in Velbert 103 (-8; 2 neu erkrankt, 9 genesen) und in Wülfrath 16 (-2; 0 neu erkrankt, 1 genesen).