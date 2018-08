Beratungsstelle: Zahl der Migrantinnen nimmt zu

Hilden Seit 18 Jahren berät „donum vitae“ Frauen. Jetzt gibt es neue Herausforderungen.

Die Schwangerschaftsberatungsstelle „donum vitae“ betreut im Kreis Mettmann immer mehr Frauen mit Migrationshintergrund. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den der Verein am Dienstag in Hilden vorgestellt hat. Demnach hat sich die Zahl der Klienten, die eine andere als die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, seit 2014 nahezu verdoppelt. Im Jahr 2017 betrug ihr Anteil 36 Prozent. „Grund dafür ist die große Zahl an Menschen, die in den vergangenen Jahren als Flüchtlinge nach Deutschland kamen“, sagt Tatjana Soliman, eine von zwei Sozialpädagoginnen in der Beratungsstelle an der Gerresheimer Straße. „Die Situation hat die Beratungsarbeit unseres Vereins vor große Herausforderungen gestellt.“