Kreis Mettmann Zahl der Geburten geht leicht zurück

In einem Punkt profitierte das St. Josefs-Krankenhaus Hilden von dieser Entwicklung. Die Klinik in Trägerschaft des Kplus-Verbundes konnte einige der Hebammen aus Ratingen rekrutieren, berichtete Kplus-Sprecherin Cerstin Tschirner. Das Krankenhaus in Hilden ist eines von 34 Hospitälern mit Geburtshilfeabteilung in einem 30-Kilometer-Umkreis um Ratingen. Tschirner meldete, dass die Geburtenzahlen in Hilden recht stabil geblieben sind. „Wir werden vermutlich etwa 40 Geburten weniger als im letzten Jahr haben, aber von einem ,Einbruch‘ kann man da sicherlich nicht sprechen. 2021 waren es 600 Geburten, aktuell liegen wir bei 540“, sagte sie vor Weihnachten. „Und wir haben ja noch einige Tage.“ Die Anzahl der Geburten im einzigen Hildener Krankenhaus ist in etwa konstant geblieben. Es kamen im 2020 602 Kinder zur Welt. 2019 waren es 607 Geburten, 2018 genau 600.