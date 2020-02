Verkehrsunfall-Statistik : Zahl der Fahrerfluchten steigt

Hilden/Haan Die Anzahl der Unfälle im Kreis ist leicht gestiegen – Sorgen macht den Beamten jedoch die mangelnde Zivilcourage.

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Verkehrstoten in NRW auf ein Rekordtief gesunken: Seit 1953 kamen nicht mehr so wenig Menschen bei Verkehrsunfällen in NRW ums Leben. Insgesamt wurden 2019 im Kreisgebiet Mettmann 14.411 Verkehrsunfälle polizeilich gemeldet – 251 Unfälle mehr als im Vorjahr. Im Vergleich liegt damit das Risiko im Kreis Mettmann an einem Verkehrsunfall beteiligt zu sein, trotzdem noch rund 22 Prozent niedriger als der Landesdurchschnitt. In Hilden gab es 219 Unfälle mit Personenschaden (plus 3,8 Prozent) und 589 Verkehrsunfallfluchten (plus 17,6 Prozent). 34 Personen wurden schwer, 217 leicht verletzt. In Haan registrierte die Polizei 96 Unfällen (plus 21,5 Prozent) mit 21 Schwer- und 96 Leichtverletzten. Die Zahl der Fahrerfluchten sank um 6,16 Prozent auf 259.