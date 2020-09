Kreis Mettmann : Zahl der nachgewiesenen Coronafälle mehr als verdoppelt

HIlden/Haan Seit Dienstag hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen im Kreis Mettmann mehr als verdoppelt. Woran das liegt, erklärt Kreissprecherin Daniela Hitzemann.

Die Zahl der nachweislich am Coronavirus infizierten Menschen hat sich im Kreis Mettmann von Dienstag (32 Fälle) auf Donnerstag mehr als verdoppelt. Das Gesundheitsamt meldet 66 Infizierte (Mittwoch: 50 Infizierte), davon in Erkrath 8 (+3), in Haan 0, in Heiligenhaus 7 (+1), in Hilden 9 (+3), in Langenfeld 11 (+2), in Mettmann 2 (+1), in Monheim 7 (+3), in Ratingen 10 (+2), in Velbert 11 (+1) und in Wülfrath 1.