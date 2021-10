Corona-Lage im Kreis Mettmann : Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern steigt

Kreis Mettmann 16 Corona-Patienten werden aktuell in Krankenhäusern versorgt. Das sind sieben mehr als noch zu Beginn der Woche. Die Inzidenz sinkt leicht. Unser Überblick über die Zahlen am Freitag.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Freitag 493 Infizierte erfasst, 19 weniger als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 55 (+4; 9 neu infiziert), in Haan 36 (-3, 1 neu), in Heiligenhaus 33 (+1; 3 neu), in Hilden 35 (-3, 1 neu), in Langenfeld 44 (+5, 6 neu), in Mettmann 39 (-3; 3 neu), in Monheim 50 (-1; 2 neu), in Ratingen 119 (-19; 3 neu), in Velbert 71 (+2; 5 neu) und in Wülfrath 11 (-2, 2 neu). Insgesamt meldet der Kreis 35 Neuinfektionen.