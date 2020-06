Coronavirus : 52 sind infiziert – 831 inzwischen genesen

Hilden/Haan Laut Darstellung des Kreises Mettmann von Sonntag steigt die Zahl der Genesenen weiter an. 73 Männer und Frauen sind inzwischen kreisweit dem Coronavirus zum Opfer gefallen. In Hilden gibt es zurzeit sechs erkrankte Menschen, in Haan zwei.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 52 Infizierte, davon in Erkrath 2, in Haan 2, in Heiligenhaus 2, in Hilden 6, in Langenfeld 2, in Mettmann 5, in Monheim 2, in Ratingen 4, in Velbert 21 und in Wülfrath 6.