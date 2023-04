Arbeitsmarkt in Hilden und Haan Arbeitslosenzahl steigt im April leicht an

Hilden/Haan · In Hilden und Haan sind 2811 Menschen arbeitslos, die Arbeitslosenquote in den beiden Städten steigt insgesamt um 0,2 Prozent an. Damit zeigt die angespannte wirtschaftliche Situation erste Nebenwirkungen.

28.04.2023, 13:28 Uhr

Karl Tymister, Chef der Arbeitsagentur im Kreis Mettmann . Foto: Agentur für Arbeit Mettmann

„Im April werden die Auswirkungen der angespannten wirtschaftlichen Lage auf dem bislang stabilen Arbeitsmarkt erstmals wirklich sichtbar. Mehr Menschen im Kreis Mettmann sind arbeitslos.“ Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit im Kreis Mettmann, sah am Freitag, bei Vorstellung der Arbeitsmarktzahlen für April, einen Grund dafür in der derzeit geringen wirtschaftlichen Dynamik. „Die Unternehmen zögern bei der Einstellung von neuem Personal, die Nachfrage nach Arbeitskräften schwächt sich ab.“ Dennoch bleibe vor allem der Fachkräftemangel weiter hoch. Im Kreis Mettmann sank die Zahl der offenen Stellen auf rund 3000. In der Agentur für Arbeit Hilden (auch zuständig für Haan) sind aktuell 2811 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 63 mehr als im März und 159 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote steigt von 5,9 Prozent im März auf aktuell 6,1 Prozent, vor einem Jahr lag sie bei 5,7 Prozent. Im April meldeten sich 511 Personen (neu oder erneut) arbeitslos; das sind 78 mehr als im Vorjahr. Zeitgleich konnten 443 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden. Die Arbeitgeber aus beiden Städten meldeten 131 neue Arbeitsstellen, 30 weniger als vor einem Jahr. Damit sind in der Geschäftsstelle Hilden aktuell 542 freie Stellen gemeldet. In Haan sind aktuell 968 Menschen arbeitslos, 33 mehr als im März und 110 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für Haan steigt von 5,8 Prozent im März auf aktuell 6,0 Prozent (April 2022: 5,3 Prozent). In Hilden sind aktuell 1843 Menschen arbeitslos, das sind 30 mehr als im März und 49 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für Hilden steigt von 6,0 Prozent im März auf aktuell 6,1 Prozent. Vor einem Jahr betrug diese noch 5,9 Prozent. Die Fachkräftelücke bildet sich ebenfalls in der Statistik ab: 60 Prozent der Arbeitslosen haben keinen Berufsabschluss, aber für 83 Prozent der gemeldeten Stellen wird eine Fachkraft gesucht. Daher ist die Qualifizierung ein Schwerpunktthema für die Agentur für Arbeit. Kreisweit sind derzeit 1331 Ausbildungsstellen frei. 1299 Jugendliche suchen noch eine Ausbildungsstelle. Wer noch nicht weiß, welcher Beruf in Frage kommt, kann sich vielleicht bei einem Praktikum orientieren. In der Praktikumsbörse (www.beianrufpraktikum.de) finden Jugendliche Angebote für rund 200 Praktika in mehr als 70 Ausbildungsberufen. Ein Anruf genügt, um ein Praktikum zu vereinbaren; aufwendige Bewerbungsverfahren gibt es nicht.

(dts)