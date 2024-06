50 Jahre Yoga in Hilden Ein klarer Geist und ein weites Herz

Vieles hat sich in den 50 Jahren verändert. Mittlerweile kann man von einem richtigen Yoga-Hype sprechen. Fitness-Studios und Sportvereine bieten ebenfalls Yoga an. Doch die Yoga Gruppe Hilden hat sich nicht von diesem Hype vereinnahmen lassen, sondern ist ihrer Tradition treu geblieben. „Wir machen traditionelles Yoga mit den drei Aspekten: Körper, Atmen, Geist“, sagt Inge Fuchs. So, wie es Werner Spiegelhoff gelehrt und praktiziert hat. „Bei uns wird noch reingespürt“, sagt Astrid Strobel. Also nicht von einer Übung zur nächsten gewechselt. „Wir legen nicht nur auf den Körper großen Wert. Es geht nicht darum, dass man sich verrenkt. Es ist wichtig, den Geist und die Seele mit dazu zu nehmen“, betont Claudia Pongé. „Das wird in unserer schnelllebigen Zeit gern vergessen.“ Neben dem regelmäßigen Unterricht veranstaltet die Gruppe auch Sommerfeste und Weihnachtsfeiern, um die Gemeinschaft zu fördern.