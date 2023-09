Kultur in Hilden Kulturrucksack sucht den netten Sido

Unter dem Titel „How2Rap“ findet vom 9. bis zum 11. Oktober im Area 51 an der Furtwänglerstraße in Hilden ein Kurs statt, in dem die Teilnehmer lernen, wie man einen Rap-Song komponiert und aufnimmt. Es handelt sich um ein Angebot im Rahmen des Programms „Kulturrucksack“, das sich an junge Menschen im Alter von 10 bis 14 Jahren richtet.