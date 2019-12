Ausblick : Worauf wir uns 2020 freuen können

Der Stand der Prinzengarde beim Weihnachtsmarkt: Von links Marion, Petra und Veronika mit selbstgebackenem. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Das neue Jahr steht vor der Tür – und damit ein unbeschriebenes Blatt, das Sie in den kommenden zwölf Monaten vollschreiben werden. Die Bürgermeister- und Stadtrats-Wahl im Spätsommer könnte manches ändern.

Wir werden im kommenden Jahr vor allem eins machen: Feiern. Wir feiern den 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens, wir feiern 30 Jahre Wiedervereinigung, wir feiern (vielleicht) die Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER am 31. Oktober, wir feiern 25 Jahre Hildener Jazztage und den Spatenstich für den Nove-Mesto-Platz vor 30 Jahren – und wir feiern am 29. März nach 35 Jahren Abschied von der Lindenstraße, die dann zum letzten Mal über die Bildschirme flimmert. Und wer am 29. Februar geboren wurde, kann ebenfalls endlich mal wieder seinen Geburtstag feiern – denn 2020 ist ein Schaltjahr.

In Hilden kann am späten Abend des 13. September entweder Birgit Alkenings, Claus Munsch oder Claus Pommer feiern. Das sind die drei Kandidaten, die bislang ihren Hut in den Ring für die Bürgermeisterwahl geworfen haben. Die AfD hat sich noch nicht dazu geäußert, ob sie einen eigenen Kandidaten aufstellt. Wenn die Hildener Parteien vom Bundestrend profitieren (oder durch ihn verlieren), dürfte der unabhängige Kandidat Claus Pommer die besten Chancen haben – ihn unterstützen Bürgeraktion, CDU, FDP und Grüne. Claus Munschs Allianz für Hilden hat bei der letzten Kommunalwahl 7,6 Prozent der Stimmen geholt. Amtsinhaberin Birgit Alkenings tritt mit breiter Unterstützung von Vereinen und Verbänden an. Außerdem unterscheiden die Wähler in der Regel sehr wohl zwischen Landes-, Bundes- und Kommunalpolitik. Ob sie oder einer der beiden Herausforderer am 13. September feiern kann, steht noch in den Sternen.

Info Weitere interessante Termine in 2020 14. bis 31. Mai: Das internationale Theaterfestival „Theater der Welt“ in Düsseldorf. 12. Juni bis 12. Juli: Fußball-Europameisterschaft der Männer. 1. Juli: Deutschland übernimmt für sechs Monate den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. 24. Juli bis 9. August: Olympische Sommerspiele 2020 in Tokio. 3. November: Präsidentschaftswahlen in den USA.

Der Hildener Jacob Frey hat gute Chancen, am 9. Februar zu feiern. Und zwar sich und seine Arbeit und das ziemlich ausgiebig. Denn Frey gehört zum Animationsteam des Disney-Films „Die Eiskönigin II“ („Frozen II“), der gute Chancen auf den Oscar bei den 92. Academy Awards in der Kategorie „Best animierter Film“ des Jahres 2019 hat.

Feiern werden auch die Besucher der 39. Unicef-Gala die Stars auf der Bühne. Wenn Organisator Heribert Klein denn die Finanzierung des gesellschaftlichen Höhepunkts in der Hildener Stadthalle Anfang Dezember wieder gestemmt bekommt. Einige Sponsoren haben schon jetzt ihre Bereitschaft zur weiteren Zusammenarbeit signalisiert.

Am 8. Mai steht der 75. Jahrestag der Befreiung und des Endes des Zweiten Weltkrieges an. Ein freudiges Ereignis, das untrennbar mit dem zweiten runden Feiertag verbunden ist: Am 3. Oktober feiert Deutschland 30 Jahre Wiedervereinigung. Viele Hildener haben damals vor Ort geholfen, die Stadt selbst hat dem Ort Taucha bei den immensen Aufgaben nach der Wiedervereinigung unter die Arme gegriffen. Vielleicht ist es Zeit, die Freundschaft von damals zu erneuern. Aber so weit muss niemand in die Zukunft schauen – schon am 24. Februar feiert ganz Hilden. Bei Humbahumbatäterä und dem einen oder anderen Bier zieht der Rosenmontagszug durch die Itterstadt. Zum Höhepunkt des Straßenkarnevals hoffen die Karnevalisten eigentlich nur auf trockenes Wetter ohne Wind. Alles andere ist egal.

Der Hildener Jakob Frey hat Chancen auf einen Oscar: Er wirkte bei der Illustration des Erfolgsfilmes „Eiskönigin II“ mit. Foto: dpa/Tannen Maury

Der Tanzcorps Kniebachschiffer zeigt beim Rosenmontagszug ganz besondere Einlagen. Foto: Zelger, Thomas

27.11.2019, Nordrhein-Westfalen, Köln: Schauspielerin Marie-Luise Marjan und Schauspieler Moritz Sachs schauen sich in der Kulisse der ARD-Vorabendserie "Lindenstrasse" um. Die Serie wird nach 34 Jahren auf Sendung eingestellt. All die Jahre begeisterten die Beiden als Mutter Beimer und ihr Sohn Klaus Beimer die Zuschauer. (zu dpa "Letzte Klappe für die «Lindenstraße» - Dreharbeiten enden") Foto: Roberto Pfeil/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Unicef-Gala 2018 bot Jazz from the best. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wird spannend: Die Bürgermeisterwahl am 13. September. Foto: dpa/Ina Fassbender