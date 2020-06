Nachruf : Wolfgang und Ursula Greve-Tegeler: Ein Leben für die Politik

Hilden Die CDU Hilden trauert um Wolfgang und Ursula Greve-Tegeler. Anfang Mai ist Wolfgang Greve-Tegeler verstorben. Jetzt ist ihm seine Frau Ursula Greve-Tegeler nur wenige Wochen später gefolgt.

In ihrem politischen und ehrenamtlichen Einsatz stand Ursula Greve-Tegeler ihrem Mann in nichts nach. 30 Jahre lang war sie Bezirksvorsitzende der Frauen Union Bergisches Land und wurde für ihr Engagement zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Sie sorgte dafür, dass die Stimmen der Frauen in der CDU gehört werden. Ihr Grundsatz war: Das Kleine führt zum Großen. Ursula Greve-Tegeler war es, die in jeder Adventszeit für das Frauenhaus im Kreis Mettmann Geschenke und Spenden sammelte und damit ganz praktisch Freude bereitete. Sie hat es auch geschafft, Migrantinnen anzusprechen und in Hilden heimisch zu machen. Viele Jahre war Ursula Greve-Tegeler auch Vorsitzende des Bürgervereins Hilden-Meide.