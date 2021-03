Kostenpflichtiger Inhalt: Irritierendes Wohnungs-Angebot in Hilden : 2-Zimmer-Sozialwohnung, 30.000 Euro Kaution

So soll der Neubau an der Düsseldorfer Straße einmal aussehen. Foto: Entwurfsplanung: Jankowski Bürgener Architekten Stadtplaner PartmbB, Köln

Hilden Über diese Wohnungsanzeige in Hilden regen sich viele in den sozialen Netzwerken auf. Wohnberechtigungsschein und eine so hohe Kaution passt für viele nicht zusammen. Wir erklären, was es damit auf sich hat.