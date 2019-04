Hilden : Wohnprojekt: Generationen unter einem Dach

Hilden Die Baugruppe „Trialog“ Hilden baut ein Haus für mehrere Generationen an der Düsseldorfer Straße.

Am Donnerstag, 25. April lädt die Gruppe um 18.30 Uhr zum Infotreff ins Ristaurante La Passione im alten Bahnhof Hilden ein. Am Samstag, 27. April, besteht die Möglichkeit das Grundstück und die Gruppe kennenzulernen und – bei einem gemeinsamen Frühstück - mehr über das geplante Mehrgenerationenwohnhaus zu erfahren. Ab 10.15 Uhr finden Grundstückbegehungen an der Düsseldorfer Straße 150 in Hilden statt (Treffpunkt ist die Bushaltestelle „Niedenstraße“), ab elf Uhr lädt die Baugruppe ins Diakoniehaus im Süden in der St. Konrad-Allee 76 zum gemeinsamen Frühstück ein.