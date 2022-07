Wohnen in Hilden : Stadt prüft neuen Mietspiegel

Wohnen in Hilden

Wie viel kosten die Mieten in Hilden? Bislang gibt darüber nur ein einfacher Mietspiegel Auskunft (Symbolfoto). Foto: dpa/Armin Weigel/Symbolbild

Hilden Bislang gibt es in Hilden nur einen einfachen Mietspiegel. Doch womöglich schon im kommenden Jahr soll es einen qualifizierten geben. Das sind die Unterschiede.

Städte und Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern sind künftig dazu verpflichtet, einen Mietspiegel zu erstellen. Das regelt das reformierte Mietspiegelrecht, das jetzt zum 1. Juli in Kraft getreten ist. Auch die Stadt Hilden mit ihren über 55.000 Einwohnern fällt unter diese Regelung. Was ändert sich nun in der Itterstadt?