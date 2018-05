Hilden: Wohin der Wind den sanften Riesen trägt

Hilden Dirk Herrmann ist seit 23 Jahren Heißluftballon-Pilot. Die Natur im Bergischen Land schaut er sich besonders gerne von oben an.

Der Landstrich zwischen den beiden Großstädten Düsseldorf und Köln punktet mit der abwechslungsreichen Natur: hügelige Abschnitte, freie Flächen, die Architektur der Städte und der Ackerbau, der sich an Waldgebiete reiht, die von den vielen Wasserflächen unterbrochen werden. Die bunten Farben des Herbsts im "Indian Summer" sehen aus der Vogelperspektive genauso faszinierend aus wie die schneebedeckten Städte im Winter. "Der Blick von oben schärft den Blick auf das Ganze", beschreibt Herrmann. Am liebsten fliegt er mit seinem Ballon in etwa 300 bis 500 Metern Höhe. Das sei das schönste Ballonfahren, weil man so aus dem Korb am meisten sieht. Etwa, wie groß die Fläche des künftigen Designer Outlet Centers in Lennep wird. Oder wo sich baulich etwas verändert hat. "Zehn Zentimeter über den Boden kann man sich am besten mit den Leuten unterhalten", erzählt Herrmann mit einem Lachen. Einmal musste er aufgrund von zu wenig Wind unvorhergesehen mitten in der Solinger Innenstadt landen. Eine ungewöhnliche, aber keine brenzlige Situation für den freiwilligen Feuerwehrmann. Die Bodencrew ist immer dabei, hat den sanften Riesen vom Auto aus im Blick und steht per Funk in Kontakt mit dem Piloten. Aufsehen hat das aber natürlich schon erregt.