Veranstaltungen im Kreis Mettmann Trödel, Radtour und Fußballfest für alle

Wer es musikalisch und interaktiv mag, sollte am Samstag bei der Hildener Musikschule vorbeischauen. Wer noch Kleidung für die Kinder sucht, wird in Haan fündig. In Langenfeld feiern die Lions ihren 50. Geburtstag. In Monheim steht eine spannende Fahrradtour an. Ein Konzert gibt es in Mettmann. In Erkrath geht es raus an die Natur. In Wülfrath findet der erste

Feierabendmarkt statt. In Ratingen wird das Café Comic 40. Und in Heiligenhaus sind die Römer zu Gast. Es ist viel los im Kreis Mettmann. Wie viel, erleben Sie in unserer Bilderstrecke. Dort haben wir unsere Veranstaltungstipps für Sie zusammengefasst.