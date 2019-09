Hilden : Woche der Wiederbelebung: Mediziner schulen Laien

Beim plötzlichen Herzstillstand kommt es auf jede Sekunde an. Beginnen Ersthelfer nicht binnen fünf Minuten mit der Herzdruckmassage, sieht es für den Betroffenen schlecht aus. Deshalb beteiligen sich Chefarzt Dr.

Oliver Axmann und sein Team aus der Zentralen Notaufnahme (ZAE) am St.-Josefs-Krankenhaus Hilden an der Woche der Wiederbelebung. Ziel: Potenzielle Ersthelfer in der Reanimation schulen und ihnen die Angst nehmen, etwas falsch zu machen. Am Mittwoch, 18. September, positioniert sich Axmann deshalb mit Kollegen auf der Mittelstraße in Höhe „Alter Markt“. Von 10 bis 15 Uhr dürfen Interessierte bei Reanimations-Übungen nicht nur zuschauen, sondern können auch selbst an Puppen die Herzdruckmassage üben. Für Freitag, 20. September, lädt Dr. Axmann darüber hinaus von 18 bis 20 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in das Kplus-Forum Hilden am St.-Josefs-Krankenhaus ein. Dort informiert er über den plötzlichen Herztod und erklärt, wie eine Wiederbelebung optimal abläuft. Auch das Üben an Puppen ist wieder möglich. Anschließend möchte der Chefarzt einen Rundgang durch die Notaufnahme ermöglichen, wobei Notfälle natürlich wie gewohnt Vorrang haben und eventuell nicht alle Räume besichtigt werden können.