Erste Hilfe in Hilden und Haan Woche der Wiederbelebung kommt nach Hilden und Haan

Jedes Jahr erleiden mindestens 50.000 Menschen in Deutschland einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Ihre Überlebenschance sinkt innerhalb weniger Minuten. Denn die Gehirnzellen beginnen bereits nach nur drei bis fünf Minuten ohne Blutfluss unwiederbringlich zu sterben. In diesem Zeitfenster kann jeder mit einfachen Maßnahmen dazu beitragen, Leben zu retten, indem mit einer sofortigen Herzdruckmassage begonnen und so die wichtige Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes überbrückt wird. Aus diesem Grund findet vom 18. bis 25. September die Woche der Wiederbelebung statt. Die Ortsvereine des Deutschen Roten Kreuzes planen am Mittwoch hier Aktionen: Auf dem Wochenmarkt am Nove-Mesto-Platz in Hilden von 7 bis 13 Uhr, auf dem Platz vor der Sparkasse an der Kaiserstraße in Haan von 8 bis 12 Uhr und vor dem Lebensmittelmarkt an der Thunbuschstraße 9 in Gruiten von 15 bis 18 Uhr.