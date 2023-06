Freizeit in Hilden Hier macht das Spielmobil im Juni Halt

Vor den Sommerferien Ende Juni besteht noch zwei Mal donnerstags sowie an drei Dienstagen die Möglichkeit, dabei zu sein: Am Dienstag, 6. Juni, macht das Spielmobil an der Astrid-Lindgren-Schule an der Verlach Halt, am 13. Juni am Abenteuerspielplatz und am 20. Juni am Spielplatz Am Anger im Hildener Süden. Alle Einsätze finden bei gutem Wetter von 15 bis 19 Uhr statt, nur bei Regen müssen sie ausfallen.