Gesundheit : Wissenswertes über die „Sommergrippe“

Hilden Wie man sie vermeiden und – wenn es schon zu spät ist – sie ganz schnell wieder loswerden kann.

Warum „erkältet“ man sich mitten im Sommer? Dann, wenn es warm oder sogar heiß ist? - Der simpelste Grund ist, dass die Menschen schwitzen. Jürgen Wunderlich, Besitzer der Fabricius Apotheke in Hilden und Sprecher der Apotheken im Südkreis, rät deshalb: „Feuchte Sachen so schnell wie möglich wechseln, andernfalls verkühlt man sich schnell. Wer tagsüber hinausgeht und auch den Abend im Freien verbringen will, sollte auf jeden Fall eine Jacke mitnehmen. Kleiden nach dem Zwiebelprinzip ist auch im Sommer sinnvoll.“

Einer der am häufigsten genannten Gründe, sich eine Sommergrippe einzufangen, sind die Klimaanlagen. „Viele sind viel zu kalt eingestellt und das ist ungesund. Die Differenz zur Außentemperatur sollte auf keinen Fall zu hoch sein. Viele Leute kommen nach dem Urlaub verschnupft in die Apotheke. Daran sind oft die Klimaanlagen in den Flugzeugen schuld. Bei anderen ist es der Wechsel von der prallen Sonne draußen in die nicht klimatisierte Wohnung und von dort an den klimatisierten Arbeitsplatz.“