Neues DDW-Ranking Wirtschaftsstandorte fallen zurück

Das Ranking liefert weitere Zahlen. So ist ASK Chemicals mit 1417 Arbeitnehmern der größte Arbeitgeber in Hilden. Mit Qiagen hat sich einer von insgesamt 1477 deutschen Weltmarktführern in der Stadt niedergelassen. Hier wurde mit einem Umsatz von 1,979 Milliarden Euro (2022) auch das mit Abstand meiste Geld verdient. Der Biotechnologie-Konzern ist mit seiner Gründung im Jahr 1984 deutlich jünger als das durchschnittliche Top-Unternehmen, denn das wurde bereits 1962 gegründet. Die Spannbreite reicht in der Itterstadt von 1900 (Wielpütz) bis 2005 (Midoco). Ist das dann den fehlenden Flächen in einer engen Stadt geschuldet oder doch ein Alarmzeichen? Es gibt laut Datenlage seit fast zwei Jahrzehnten keine weitere Ansiedlung eines Top-Unternehmens