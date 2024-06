Umfrage der IHK Wirtschaft in Hilden und Haan stellt Investitionen zurück

Die Unternehmen in Hilden, Haan und den restlichen Städten im Kreis Mettmann sowie in Düsseldorf sind vorsichtig und verunsichert. Viele Firmen seien deshalb bei ihren Investitionsplänen zögerlich und stellten sogar zunehmend Investitionen zurück: „Die Gründe dafür: Die Wirtschaftspolitik in Bund und Land wirkt unzuverlässig, die überbordende Bürokratie wird als lähmend empfunden und die Energiekosten sind zu hoch.“ Das sind die Ergebnisse einer Analyse der Industrie- und Handelskammern (IHKs) Düsseldorf und Mittlerer Niederrhein.