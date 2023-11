Wirtschaft in Hilden Gute Anbindung lockt Firma zum Autobahnkreuz

Von der Planung bis zum Spatenstich vergingen weniger als zwei Jahre. Jetzt dürften noch einmal rund eineinhalb Jahre ins Land ziehen, ehe am Autobahnkreuz die Geschäfte mit Vollgas laufen: Bis 2025 soll der neue Technik-Campus an der Giesenheide fertiggestellt sein. Er umfasst neben einem viergeschossigen Bürogebäude eine Halle mit einer Ausbildungswerkstatt. Am Standort lernen angehende Mechatroniker für Kältetechnik, Elektroniker, technische Systemplaner und Kaufleute für Büromanagement. Außerdem besteht eine Kooperation für die Ausbildung in Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik.