Für die Würde unserer Städte Wird Hilden Teil des Aktionsbündnisses?

Unter dem Strich stehen dicke rote Zahlen: Der städtische Haushalt ist defizitär und er wird es auch in den kommenden Jahren bleiben, wie der Blick in die Planung der Verwaltung zeigt. Was kann sich Hilden überhaupt noch leisten und was nicht? Diskussionen über diese Frage sind seit Monaten Teil der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse.