Kultur in Hilden Neustart für die „Schmerzen der Krieger“ von Oliver Pautsch

Der Name ist eine klare Ansage: „Wir wollen nur spielen“. So nennt sich ein Theaterkollektiv aus Köln, das derzeit mit „Die Schmerzen der Krieger“ auf Tournee durch Deutschland geht. Der Autor des „psychologischen Thrillers“ ist Oliver Pautsch, Schriftsteller und Drehbuchautor aus Hilden. Das Stück mit vier Szenen und einer Spieldauer von etwas mehr als einer Stunde wurde bereits im Jahr 2000 im Theater Loco Mosquito in Münster uraufgeführt, ist also nicht neu. Tatsächlich steht es aber in seiner aktuellen Fassung auch für einen Neustart der Kulturbranche nach Corona und so darf dann auch der Name des Theaterkollektivs verstanden werden, betont Pautsch beim Besuch in der Redaktion.