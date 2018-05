Hermann-Josef Waldapfel Und Arne Jährling: "Wir knacken die 500.000 Kilometer"

Hilden Die Radverkehrsförderer im Kreis erhoffen sich vom "Stadtradeln" Impulse für ein besseres Radwegenetz.

Waldapfel Ja, die Teilnehmerzahlen und gefahren Kilometer nehmen rapide zu. Auch im Kreis Mettmann hat es in den vergangenen Jahren immer einen Zuwachs an gefahrenen Kilometern gegeben. In diesem Jahr rechnen wir damit, die 500.000-Kilometer-Marke zu knacken. Denn erstmals nehmen auch Mettmann und Wülfrath teil. Somit sind jetzt alle zehn Städte des Kreises beteiligt.

Waldapfel Die Motivation der Teilnehmer ist so groß und unterschiedlich wie die Vielfalt der Beteiligten. Sie alle eint aber die Möglichkeit, etwas zum Wohle des Weltklimas zu tun. Hinzu kommt der Wettbewerbscharakter - Stadt gegen Nachbarstadt, konkurrierende Schulklassen etc. - sowie die ausgelobten Preise. Teams können auch gegeneinander antreten, ohne miteinander in Kontakt treten zu müssen, da die Kilometer-Zwischenstände jederzeit für alle online einsehbar sind.

Waldapfel Tatsächlich ist der Aspekt der Verbesserung der Radwegeinfrastruktur ein Kriterium auf dem Weg zu einer klimaschonenden Mobilität. Der Kreis Mettmann hat mit dem Ausbau des "Panoramaradwegs Niederbergbahn" und dem Anschluss an die örtlichen Radwegenetze bereits einen wichtigen Schritt in diese Richtung getan. Zur weiteren Unterstützung der Planer vor Ort werden ab diesem Jahr über die Stadtradeln-App die getrackten Kilometer erfasst und im Rahmen eines Forschungsprojekts "MOVEBIS" ausgewertet, um so weitere Erkenntnisse über den Radverkehr in Deutschland zu generieren. Diese sollen langfristig allen Stadtradeln-Teilnehmerkommunen zur Verfügung gestellt werden, um als zusätzliche Hilfestellung in der Radverkehrspolitik dienen zu können. Für die Instandhaltung sind die jeweiligen Straßenbaulastträger zuständig. Von den 62 Kilometern Radwegen, die der Kreis unterhält, sind dieses Jahr Sanierungen auf der K4 in Velbert bzw. Heiligenhaus sowie auf der K19 in Ratingen angedacht.