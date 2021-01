Bettina Warnecke, Bürgermeisterin in Haan: „Ich wünsche mir, dass wir im Jahr 2021 die Pandemie in den Griff bekommen, dass der lang ersehnte Impfstoff das Virus in seiner Ausbreitung stoppt. Und dass wir uns endlich wieder gegenseitig besuchen und miteinander feiern dürfen.“ ⇥Foto: teph