Hilden : Stadtmarketing lässt die Innenstadt leuchten

Hilden Die Hildener Innenstadt wird weihnachtlich. Auf den Laternen ist schon das Winterlicht montiert. Das Stadtmarketing lässt auch Kirchturmkreuze und Weihnachtsbäume mit Lichterketten ausrüsten.

An den Laternenmasten der Fußgängerzone wurden in den vergangenen Tagen wieder die „Hildener Weihnachtssterne“ montiert. Die ersten der etwa 1,5 Meter großen weißen Lichtblüten kamen vor über zehn Jahren zum Einsatz. Sie wurden im Auftrag des Stadtmarketings speziell für Hilden entwickelt und hergestellt. Ihre Anzahl wurde in den letzten Jahren kontinuierlich auf 100 Stück erhöht. Durch ihre Einzigartigkeit unterscheiden sie sich deutlich von Standardlösungen, wie sie teilweise in anderen Städten zum Einsatz kommen. In den Abendstunden erstrahlt die Hildener Innenstadt jetzt wieder in einem leuchtenden Blütenmeer.