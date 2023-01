Wintereinbruch in Hilden und Haan Schnee bereitet Probleme im Berufsverkehr

Die Kreispolizei Mettmann verzeichnet bis Donnerstagmorgen, 10 Uhr, insgesamt 20 Einsätze in der Region. „In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden“, teilt eine Polizeisprecherin auf Anfrage mit. In Haan gab es am Morgen insgesamt zwei Unfälle mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Der erste ereignete sich um 7.23 Uhr an der Elberfelder Straße, der andere gegen 9 Uhr an der Gruitener Straße. Personen kamen ersten Angaben nicht zu schaden. Glätteunfälle in Hilden wurden nicht gemeldet. Bei dem Winterwetter wendet sich die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer: „Bitte fahren Sie äußerst vorsichtig, halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Fahrzeugen und achten Sie besonders auf Fußgängerinnen und Fußgänger und Schulkinder. Und falls möglich: Lassen Sie das Auto stehen!“