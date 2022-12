Haan/Hilden Winterdienst der Städte sorgt für sichere Straßen

Die Warnung vor Eisregen und Glatteis setzte auch den Zentralen Bauhof der Stadt Hilden in Bereitschaft. Ab 3 Uhr in der Früh war der Winterdienst im gesamten Stadtgebiet im Einsatz. Am Sonntagabend war bereits vorsorglich Streumittel auf die Straßen verteilt worden. Laut Stadt wurden insgesamt um die 50 Tonnen Streugut auf die Straßen gestreut. Bis 9 Uhr am Montagmorgen waren 15 Mitarbeiter des Bauhofs dazu im Einsatz. Erste Priorität hätten dabei die inner- und überörtliche Hauptverkehrsstraßen sowie die Hauptbuslinien, danach kämen verkehrswichtige Erschließungs- und Sammelstraßen. Zuletzt seien Wohn- und Anliegerstraßen an der Reihe. Um die vereisten Fußwege zu streuen, waren an Unterführungen, Treppen und Gehwege an städtischen Grundstücken die sogenannten „Handstreuer“ aktiv. „Nach dem ersten Einsatz des neuen Systems am Montag, 5. Dezember, war es der erste richtige Stresstest fürs automatisierte Streuen“, berichtet Bauhofleiter Torsten Rekindt. „Es hat super geklappt und die Fahrer konnten sich voll und ganz darauf konzentrieren, ihre Fahrzeuge zu navigieren.“