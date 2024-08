Dauer-Ausstellungsraum für Willy L. Bitter Hildener Künstler stellt in Ostfriesland aus

Seine Kunst ist gleich an mehreren öffentlichen Orten in Hilden zu bestaunen. Jetzt dürfen sich auch die Ostfriesen an seinen Werken erfreuen. Der bekannte Hildener Konzept- und Objektkünstler Willy Ludwig Bitter stellt bereits zum fünften Mal in Ostfriesland aus. Vom 7. bis zum 22. September werden Ausstellungsstücke in der Kunstscheune Jemgum ein Zuhause auf Zeit finden.