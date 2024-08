Auszeichnung für Kuratoren Castiglione-Preis für Abend und Ebert

Die Ausstellung präsentiert die Erlebnisse des Ehepaares Walter und Elisabeth von Oettingen. Der Chirurg und die OP-Schwester bereisten zu Beginn des 20. Jahrhunderts die halbe Welt in Lazarett-Zügen des Roten Kreuzes. Seine Einsätze an die Kriegsfronten hielt das Rotkreuzpaar in über 600 Fotografien fest. Die Fotoausstellung ist noch bis zum 15. September im Wilhelm-Fabry-Museum zu sehen. „Die Fotografien zweier Mitarbeiter des Roten Kreuzes sind ein einzigartiges Zeitzeugnis. Es war uns eine große Freude, die Erlebnisse des Ehepaares von Oettingen für unsere Besucher wieder aufleben zu lassen. Wir freuen uns daher sehr, dass unsere Arbeit mit dem Castiglione-Preis ausgezeichnet wird“, sagte Sandra Abend.