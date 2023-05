Historisches in Hilden Führung für Familien am Internationalen Museumstag

Hilden · Das Wilhelm-Fabry-Museum an der Benrather Straße 21a in Hilden beteiligt sich am Internationalen Museumstag. Dieser findet am Sonntag, 21. Mai, statt. Das Angebot richtet sich an die ganze Familie und beinhaltet das ein oder andere Überraschungsgeschenk.

16.05.2023, 15:44 Uhr

Auch Kindertage, auf dem Foto mit Leiterin Sandra Abend, gehören zum Angebot des Wilhelm-Fabry-Museums. Foto: Stadt Hilden/Peter Siepmann

Für 14 Uhr ist an dem Sonnntag eine Führung für die ganze Familie durch die Kornbrennerei unter der Regie der Schauspielerin Anja Herbertz geplant. Jeder zehnte Besucher erhält, so das Versprechen des Veranstalters, ein kleines Überraschungspaket. Als Bergische Dampfkornbranntweinbrennerei Vogelsang wurde 1864 das heutige denkmalgeschützte Industriemuseum errichtet. Mit der Erteilung der Konzession von 1867 bis 1979 war die Brennerei in Betrieb. Heute wird den Besuchern der Produktionsprozess von der Anlieferung des Getreidekorns bis zum trinkbaren Korn vom zweiten Obergeschoss bis in den Fassraum anschaulich vermittelt. Der Internationale Museumstag findet zum 46. Mal statt. Er wird jährlich vom Internationalen Museumsrat ICOM ausgerufen und in Deutschland stets an einem Sonntag zelebriert. Ziel ist, auf Museen in Deutschland und weltweit aufmerksam zu machen und Besucher einzuladen, ihre Vielfalt zu entdecken. Damit das gelingt, ist der Eintritt kostenfrei.

(elk)