Polizei sucht Zeugen Wieder Unfallfluchten in Hilden und Haan

Sowohl in Hilden, als auch in Haan hat die Polizei in den vergangenen Tagen wieder Unfallfluchten registriert. Eine davon hat sich am Dienstag, 12. September, zwischen 18.30 und 21.30 Uhr auf der Nordstraße in Haan ereignet. Demnach beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen parkenden schwarzen 5er BMW, der jetzt deutliche Schäden am Außenspiegel der Fahrerseite aufweist. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02129 / 9328-6480 entgegengenommen.