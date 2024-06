Mehr als 1 Million Euro Gehalt pro Jahr Wieder mehr Einkommensmillionäre in Hilden und Haan

„Die Zahl der in Nordrhein-Westfalen lebenden Einkommensmillionäre ist im Vergleich zum Vorjahr um 9,9 Prozent (+591) auf 6550 gestiegen“, erklärte ein Sprecher von IT.NRW weiter. Im Landesdurchschnitt ergebe sich demnach eine Quote von rund 3,7 Millionären pro 10.000 Einwohner (2019: 3,3). „Unter den 396 nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden hatte erneut Meerbusch im Rhein-Kreis Neuss im Jahr 2020 mit einer Quote von 18,4 je 10 000 Einwohner (2019: 20,7) die höchste Millionärsdichte; darauf folgte Herdecke im Ennepe-Ruhr-Kreis mit einer Quote von 11,0 (2019: 9,2) und die kreisfreie Stadt Düsseldorf mit 10,3 (2019: 9,3)“, so der Sprecher weiter. In absoluten Zahlen betrachtet, rangierten die Städte Düsseldorf und Köln mit 637 bzw. 597 Einkommensmillionären auf den ersten Plätzen. Unter den Kreisen und kreisfreien Städten des Landes folge der Rhein-Kreis Neuss mit zusammen 233 Einkommensmillionären.