Hilden historisch Wie Hilden zu seinem Museum kam

Wer im Internet nach „Hilden, Museum“ sucht, erhält den Eintrag des Heinrich-Wimmer-Karnevalsmuseums und mehrere Treffer zum Wilhelm-Fabry-Museum. Als Namensgeber diente der berühmteste Sohn der Stadt, der Wundarzt Wilhelm Fabry. Der Museumsname sei Programm, schreibt der Landschaftsverband Rheinland: „Im Museum ist fast alles auf Arzt und Patient, Diagnose und Therapie, Krankheit und Heilung ausgerichtet. Das Museum versteht sich als medizinhistorisches Spezialmuseum, das die Zeit Wilhelm Fabrys in das Zentrum rückt. In den Ausstellungsaktivitäten findet das Thema „Medizin in der Kunst“ in seinen zahlreichen Facetten große Bedeutung. Die Historische Kornbrennerei ist eine Besucherattraktion mit einer Dampfmaschine von 1887.“ Wir haben sieben interessante Fakten über das Wilhelm-Fabry-Museum zusammengesucht, die Sie so vielleicht noch nicht kannten.