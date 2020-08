Hilden : Wie Hilden zu seinem Reichhof kam

Hilden 1911 erbaut, 2014 abgerissen: Der Reichshof stand auf historischem Grund. Ohne einen großherzigen Gönner wäre er wohl nicht errichtet worden. Und sein Architekt war ein bekannter Kirchbaumeister, der in Düsseldorf viele Spuren hinterlassen hat.

Die Reformation kam die Hildener Katholiken teuer zu stehen. Sie mussten ihre St.-Jacobus-Kirche (heute Reformationskirche) am 1. Oktober 1650 entsprechend den Bestimmungen des Westfälischen Friedens räumen und an die Protestanten abtreten. Damit war die katholische Gemeinde erst einmal heimatlos. Pastor Franz Rütger Gerretz, später auch Landdechant, mietete 1680 für sich ein Haus an der Ulrichskuhle (Ecke Mittelstraße/Hochdahler Straße). Es wurde 1722 einschließlich Garten für 550 Reichsthaler gekauft. Dieses Haus trug den Namen Kirchenhaus. Es diente als Wohnung und Kapelle. Der Pastor ließ 1682 nebenan eine kleine Holzkirche errichten. Dadurch hatte Hilden nun zwei Dorfzentren: am heutigen alten Markt und an der Kuhle (heute obere Mittelstraße).

Der großherzige Ferdinand Lieven (1839 - 1902) vermachte in seinem Testament der katholischen Gemeinde mehr als 100.000 Mark für den Bau des katholischen Gemeindehauses und den Hildenern den Stadtwald. 1900 – also vor 120 Jahren – wurde das Kirchenhaus an der Ulrichskuhle abgerissen. Und dank Ferdinand Lievens Zuwendung war nun auch Geld für ein neues Gemeindehaus da. Die Pläne dafür stammen von Wilhelm Sültenfuß (1844 - 1924) und seinem Sohn Paul. Sültenfuß hat sich vor allem als katholischer Kirchenbaumeister einen Namen gemacht. Seine Hauptwerke in Formen der Neogotik und Neoromanik entstanden von 1900 bis 1910 in Düsseldorf: St. Gertrud in Eller, St. Cäcilia in Benrath, St. Benediktus in Heerd, St Joseph in Holthausen, St. Antonius in Friedrichstadt, St. Maria Rosenkranz in Wersten. Das erklärt vielleicht auch, warum der 1911 erbaute Reichshof (der Name taucht erstmals 1915 in den Akten auf) etwas von einem Kichenschiff hatte.