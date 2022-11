Am Dienstag ist Weltvegantag : Wie gesund ist vegane Ernährung?

Irina Kalmykova bereitet im „Fine Fine“ an der Klotzstraße in Hilden vegane Bowls zu. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Immer mehr Menschen ernähren sich vegan. Restaurants reagieren auf diesen Trend. Aber ist er auch gesund? Eine Hildener Ernährungsberaterin klärt auf.

Danil Shapovalov ist einer derjenigen, die vom Trend zum veganen Leben profitieren dürften. Shapovalov ist Inhaber des Restaurants „fine fine“ in Hilden . Das beliebteste Gericht bei ihm auf der Speisekarte: „A very vegan bowl“. Eine – wörtlich übersetzt – sehr vegane Bowl, die unter anderem aus Salat , Baby-Spinat, Falafel, Buchweizen, Süßkartoffel, Kichererbsen und Rotkohl besteht. „Dieses Gericht ist bei uns der Renner – nicht nur unter den veganen Speisen, sondern insgesamt“, sagt Shapovalov.

Als Veganer werden Menschen bezeichnet, die auf tierische Produkte wie Fleisch und Fisch, aber auch auf Dinge wie Milch und Eier verzichten. Wenn an diesem 1. November wieder einmal der Weltvegantag begangen wird, dürfte die Zahl der Veganer in Deutschland historisch hoch liegen. Laut der „Allensbacher Markt- und Werbeträger-Analyse“ bezeichnen sich in Deutschland derzeit mehr als anderthalb Millionen Menschen als Veganer. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren gaben lediglich rund 850.000 Menschen an, vegan zu leben. Der Trend zum Veganismus ist unverkennbar vorhanden – und es ist davon auszugehen, dass ihre Zahl in den kommenden Jahren weiter steigen wird.