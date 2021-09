Hilden : Wichtige Ampel auf Schulweg fällt aus

Hilden An der Gerresheimer Straße liegen gleich mehrere Schulen. Polizisten regelten am Donnerstag den Verkehr und ermöglichten den Schülern eine sichere Querung.

Einige Tage hat die Ampel an der Kreuzung von Luisen- und Augustastraße mit der Gerresheimer Straße nicht mehr funktioniert. Vor allem morgens und nachmittags nutzen diese Überquerung Hunderte Schüler vom evangelischen Schulzentrum, der Theresienschule und der Wilhelm-Hüls-Grundschule. Nachdem die Kinder und Jugendliche zunächst auf sich allein gestellt waren, haben Polizisten am Donnerstagmorgen den Verkehr geregelt und den Schülern eine sichere Überquerung der Gerresheimer Straße ermöglicht. Am Freitagmorgen war die Ampel immer noch defekt.

Jenna Brommer-Santores Kinder nutzen die Ampel täglich. „Ich kann nicht verstehen, warum diese wichtige Ampel so lange ausfällt – im Berufsverkehr kommt es morgens ohnehin schon zu gefährlichen Situationen“, sagt sie. Der Ausfall verschlimmere die Situation zusätzlich. „Die Stadt muss an solch neuralgischen Stellen doch in der Lage sein, schnell zu handeln und das Problem zu beseitigen.“ Laut der Hildenerin sei die Ampel bereits vergangene Woche Montag ausgefallen, am Dienstag habe sie wieder funktioniert. Ihr ist nicht klar, warum die Reparatur jetzt so lange dauert.