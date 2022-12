Größtes Bauvorhaben in Hilden WGH startet Bau auf Schweitzer-Gelände

Die Grundsteinlegung auf dem ehemaligen Gelände der Albert-Schweitzer-Schule ist von großer Bedeutung. Dort wird die WGH in den kommenden 18 Monaten zwei Mehrfamilienhäuser in KfW-55-Bauweise errichten. Konkret geht es um zwei Wohnblöcke mit jeweils neun Wohneinheiten – insgesamt sechs Zwei-Zimmerwohnungen, drei Drei-Zimmerwohnungen, sechs Vierzimmer-Wohnungen und drei Fünf-Zimmerwohnungen, die zwischen 45 und 107 Quadratmeter Wohnfläche bieten. So sollen vom Single bis zur Familie unterschiedliche Wohntypen angesprochen werden. „Beide Wohngebäude verfügen über einen Aufzug und sind barrierefrei gebaut“, berichtet Architekt Reinhold Scheer. Hinzu kommt eine Tiefgarage mit 21 Stellplätzen, was im Sektor des preisgedämpften Wohnens keine Selbstverständlichkeit ist. Das Besondere an den Wohnungen: Sie sind zu 100 Prozent öffentlich gefördert. „Das ist in der heutigen Zeit nicht so einfach“, erklärt Aufsichtsratsvorsitzender Buchner bei der Grundsteinlegung am Dienstag. Aufgrund von Corona-Pandemie und Krieg hatte sich der Baubeginn verzögert. Auch die Kosten für den Quadratmeterpreis sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Lagen sie in den Jahren 2016 bis 2018 noch etwa bei 3000 Euro, liegt er jetzt bei 5000 Euro. Die gestiegenen Baukosten erschweren so die Planungen für die WGH. Denn die Bewilligungsmiete bei Erstbezug ist auf 6,80 Euro festgesetzt.