Start der Theatersaison Westfälisches Landestheater bringt „Cabaret“ in die Stadthalle

Die Theaterspielzeit 2024/2025 in der Stadthalle Hilden startet am Samstag, 31. August, mit „Cabaret“. Es handelt sich hierbei um ein Musical nach dem Buch des US-Dramatikers Joe Masteroff. Ort der Handlung ist das Berlin der Jahre 1929 und 1930. Waren die Zwanzigerjahre durchaus eine Zeit der sexuellen und kulturellen Offenheit, deutet sich bereits an, dass sich die Stimmung in den Dreißigern grundlegend ändern wird. In diesem Spannungsfeld spielt die Geschichte des Schriftstellers Cliff Bradshaw, der auf der Suche nach Inspiration staunend einen neuen Lebenssinn zu finden glaubt. Zentraler Ort der Handlung ist der Kit-Kat-Club, wo sich Abend für Abend die Gäste von der mitreißenden Musik und der fantastischen Sängerin Sally Bowles die Alltagssorgen vertreiben lassen. Ihr verfällt der Amerikaner. Der Horizont ist bereits voll dunkler Wolken, die Lebensfreude erstickt, der aufkommende Nationalsozialismus zerstört die Hoffnung einer ganzen Generation. Während Sally Bowles noch voller Inbrunst „Das ganze Leben ist ein Cabaret“ singt, breitet sich der Faschismus aus und vernichtet, was sich ihm in den Weg stellt. Die Stadt Hilden schreibt in ihrem Veranstaltungshinweis, dass „Cabaret“ ein Stück unserer Zeit sei, es bewege und verstöre das Publikum, das Szene für Szene mit der enormen Aktualität des Stoffes und der Geschichte konfrontiert werde.