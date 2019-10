Hilden : Mohammed Ali kämpft in Hilden gegen Teddys

Werner Scholzen hat der Stadt das Bild „Greatest of all Time (Mohammed Ali) 1972 geschenkt. Es wurde unter anderem 1976 für eine Werbekampagne für den Nürnberger Spielzeughersteller Schuco verwendet. 2002 warb die japanische Firma Mitsumi damit für ihren neuesten CD-Player. Foto: Christoph Schmidt

„Greatest of all Time“ heißt die Arbeit von Charles Wilp. „So große Kunst darf man nicht für sich behalten“, sagte Carmen Labud Scholzen bei der Übergabe der Schenkung an Bürgermeisterin Birgit Alkenings.

Es ist ein wahrhaft großes Geschenk, das Bürgermeisterin Birgit Alkenings da für die Stadt in Empfang nehmen durfte. 2,55 mal 1,95 Meter. Und ein echter Hingucker: Mohammed Ali, größter Boxer aller Zeiten (Eigenwerbung) mitten in einem Berg von Kuscheltieren. Ein echter Charles Wilp. Bei ihm wurde Werbung zu Kunst.

Und so was schenkt man weg? „So große Kunst darf man nicht für sich behalten“, sagt Tochter Carmen Labud Scholzen, die bei der Übergabe des Bildes ihren kranken Vater vertritt. Lange hing „Greatest of all Time“ in ihrem Wohnzimmer: „Kunst muss öffentlich sein. Ich glaube, dass Bild ist jetzt bei der Stadt Hilden besser aufgehoben.“ Das findet Bürgermeisterin Birgit Alkenings (“Ein tolles Bild, ich bin wirklich begeistert“) auch: „Kunst sollte öffenltich zugänglich sein - nicht nur in Museen.“ Deshalb wird die Schenkung künftig im historischen Bürgerhaus ihren Platz finden - in der Cafeteria des Bürgerhauses Mittelstraße 40, damit es möglichst viele Besucher sehen.

Info Stadt hat eigene Kunstsammlung Knapp 800 Kunstwerke sind Eigentum der Stadt Hilden. 2014 wurden 76 von ihnen zum ersten Mal der Öffentlichkeit in der städtischen Galerie im Bürgerhaus präsentiert. Darunter sind auch bekannte Künstler wie Charles Wilp, Antonio Maró, H.A. Schult, Rolf Escher, A.R. Penck oder Harald Naegeli. Der Ankauf-Etat ist nur sehr gering. Viele Kunstwerke sind Geschenke.

Charles Wilp war Grenzgänger zwischen Kunst und Kommerz. Seine Werbung für Afri-Cola 1968 wurde legendär („Sexy-mini-super-flower-pop-op-cola – alles ist in Afri-Cola“). Nonnen mit knallroten Lippen oder Hippie-Mädchen bewegten sich lasziv hinter vereisten Scheiben. Die Zuschauer waren ebenso fasziniert wie irritiert. Der Düsseldorfer hatte bei Man Ray das Fotografieren gelernt. Sein orangefarbener Overall wurde zum Markenzeichen des „ARTonauten“, der schon als Kind von der Raumfahrt fasziniert war.

1962 habe er Charles Wilp und Yves Klein (der mit dem berühmten Blau) in Düsseldorf kennen gelernt, erzählt Werner Scholzen: „Für mich ist Charles Wilp der größte und bedeutendste Künstler Deutschlands gewesen. Wir waren 30 Jahre befreundet. Ich habe Charles viel zu verdanken. Er kannte viele Prominente (Flick, Genscher) und vor allem alle Künster – und sie kannten ihn.“

Der 76-jährige ist Kunsthändler, Sachverständiger, Erfinder, Unternehmer – und sehr großzügig. Er hat seiner Heimatstadt Hilden bereits sechs Kunstwerke geschenkt (zwei von Charles Wilp und vier Ölgemälde von Carl Barth). „Greatest of all Time“ ist bereits die siebte Schenkung. Scholzen hat mehr als 400 Bilder und 100 Druckplatten gesammelt - „einfach weil sie mir gefielen“. Der Sammler stellte seine Kunst auch aus – bei Youtube. Mit Kunst sei er schon sehr früh als Kind in Berührung gekommen. Seine Eltern hatten einen Bauernhof an der belgischen Grenze. Dort machte der bekannte Maler Fritz von Wille häufig Urlaub - und zahlte mit Bildern. „Als meine Eltern starben, hatten wir mehr als 50 Wille-Bilder“, erinnert sich Werner Scholzen. Kunst habe ihn fasziniert - und sein ganzes Leben lang nicht mehr losgelassen.

Sandra Abend (l.) ist im Kulturamt zuständig für Bildende Kunst und freut sich sehr über die Schenkung der Familie Scholzen. Tochter Carmen Labud vertrat bei der Übergabe ihren erkrankten Vater Werner Scholzen. Foto: Christoph Schmidt