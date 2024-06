Nachholtermin fürs Theaterstück Werkstatt der Schmetterlinge in der Stadthalle

Eigentlich hätte „Die Werkstatt der Schmetterlinge“ bereits im Februar in der Stadthalle gezeigt werden sollen, nun wird die Aufführung nachgeholt: Der Schmetterling fliegt am Samstag, 8. Juni, über die Bühne der Stadthalle am Fritz-Gressard-Platz in Hilden. Beginn der Vorstellung ist um 16 Uhr.